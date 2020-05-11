شكرا لقرائتكم محمد صبرى: تصريحات أسامة نبيه زلة لسان.. وهذه الفترة سبب تراجع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أن التصريحات التي خرجت من أسامة نبيه مدرب المنتخب والزمالك السابق مجرد زلة لسان وكلنا بنغلط ومش لازم نوقف على الغلطة لكل واحد.

وقال محمد صبرى لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، "تصريحات أسامة نبيه غلط وزلة لسان ولديه رصيد لنغفر له خطأه ومش لازم نقف لكل الناس على الواحدة".

وعن الحكام، قال نجم الزمالك السابق: الحكام كانت معروف انتماءاتهم، وفيه حكم قالى لو عملت أي حاجة في الملعب هطردك، وهو سبب الانسحاب الأول للزمالك لاعتراضنا على حكم المباراة "الأهلاوى" ولكن هدف حسام حسن في المباراة كان "صحيح" .

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وعن سبب تراجع الزمالك، قال صبرى: "إن الفترة من 2007 لـ2013 هي سبب تراجع الزمالك لأننا لم نأخذ بطولات بسبب غياب أبناء النادى، والاعتماد على اللاعبين من الخارج على عكس كل الفترات كان أبناء الزمالك الأكثر وتؤثر على كل القادمين من خارج الزمالك مثل أحمد الكأس الذى يعتبر من أبناء الزمالك لما قدمه مع الفريق، فناشئو الزمالك هم مفتاح تفوق النادى في كل العصور وهو ما يسعى إليها حاليا المستشار مرتضى منصور".

وقال محمد صبرى: وقعت مع نادى الزمالك عقدين على بياض وكان بيقدرونا بشكل كبير، والجيل بتاعى كله بيوقع على التجديد في 3 دقائق قبل المران وبعد كدة الزمالك بيحط قيمة العقد التي تتناسب معانا.

وعن أحرف لاعب، قال محمد صبرى: حازم إمام أحرف لاعب في جيلى ولم يأخذ حقه بشكل كامل، مؤكدا: بدأ مسيرتى كصانع ألعاب ثم انتقلت للعب كباك شمال في بعض الأوقات، مضيفا أن عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب حاليا وسابق زملائه في هذا الجيل.