شكرا لقرائتكم محمد صبرى: لم أقدم 50% من إمكانياتى.. والإيقاف سنة أنهى عليا بعد الانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أنه لم يقدم 50% من إمكانياته مع نادى الزمالك، خاصة بعد إيقافه لمدة سنة بعد مباراة الانسحاب الشهيرة.

وقال محمد صبرى لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، أتوقفت ظلم ولم أحرض اللاعبين على الانسحاب في مباراة الأهلى والزمالك، وكابتن فاروق جعفر هو من طلب الانسحاب بعد طرد أيمن عبد العزيز في أول 4 دقائق من المباراة.

وأوضح نجم الزمالك السابق، "أن كمال درويش طلب عدم الانسحاب واستكمال المباراة، فطلب التغيير لأننى لن أكمل المباراة بعد هذه الأحداث، مؤكدا أن طرد أيمن عبد العزيز كان صحيحا وفقا للقانون ولكن هناك روح القانون خصوصا أنها في وسط الملعب وأول 4 دقائق".

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وقال محمد صبرى، أن مسئولي الزمالك أبلغونى قبل فترة من المباراة أن هناك حملة مدبرة من اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر ضدى، وتركت التحقيق في اتحاد الكرة بعد 5 ساعات من الأسئلة حتى زهقت ومشيت وقولتلهم عاوزين توقفونى أوقفونى، فخرج قرار إيقافى سنة محليا فقط، وخضت مباراة العودة أمام النجم الساحلى في أفريقيا".