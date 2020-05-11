شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فتحى: كنت شاهداً على إلغاء الهدف الشهير لحسن شحاتة فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكوميدي أحمد فتحى، أن انتماء والده للزمالك كان سبباً في السير على نهجه وتشجيع النادي الأبيض منذ الصغر.
وأضاف فتحي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "نشأت وسط عائلة تنتمى للزمالك ولذلك ساندت الفريق"، مواصلاً "عشقت الزمالك بسبب طريقة لعبه الجميلة، حقاً هى مدرسة فن وهندسة في عالم كرة القدم".
وقال فتحي: "أول مباراة ساندت فيها الزمالك من الاستاد كانت في عام 1982 التي اُلغي خلالها هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي بلقاء القمة"، مضيفاً: "الجميع فوجىء بإلغاء هذا الهدف ولكنى لم أنفعل لحظتها".
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