الفنان أحمد فتحى: كنت شاهداً على إلغاء الهدف الشهير لحسن شحاتة فى مرمى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكوميدي أحمد فتحى، أن انتماء والده للزمالك كان سبباً في السير على نهجه وتشجيع النادي الأبيض منذ الصغر.

وأضاف فتحي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "نشأت وسط عائلة تنتمى للزمالك ولذلك ساندت الفريق"، مواصلاً "عشقت الزمالك بسبب طريقة لعبه الجميلة، حقاً هى مدرسة فن وهندسة في عالم كرة القدم".

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