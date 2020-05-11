حازم إمام ردا على منتقدى طارق حامد: "إحنا مش بنلعب تنس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الهجوم الذي يتعرض له زميله طارق حامد من البعض بسبب خشونته في الكرات المشتركة بالمباريات.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة:" طارق حامد ليس عنيفا ولكنه جادا في التعامل مع الكرات المشتركة بحكم مركزه كلاعب دائرة في الوسط".
وأتم حازم إمام تصريحات قائلا:"إحنا مش بنلعب تنس.. ومن الطبيعي أن كرة القدم تعتمد على القوة والالتحامات".
وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قد رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.
من جانبه أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.
أضاف طارق حامد فى أحد البرامج التليفزيونية، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب".
وعلق طارق حامد علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، قائلاً: "كهربا هو من تعمد نرفزتى فى الملعب ولم أكن أرغب فى حدوث تلك الأزمة".
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