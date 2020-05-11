شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ردا على منتقدى طارق حامد: "إحنا مش بنلعب تنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الهجوم الذي يتعرض له زميله طارق حامد من البعض بسبب خشونته في الكرات المشتركة بالمباريات.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة:" طارق حامد ليس عنيفا ولكنه جادا في التعامل مع الكرات المشتركة بحكم مركزه كلاعب دائرة في الوسط".

وأتم حازم إمام تصريحات قائلا:"إحنا مش بنلعب تنس.. ومن الطبيعي أن كرة القدم تعتمد على القوة والالتحامات".

Advertisements