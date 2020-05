شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى لـجروس: "كتبت أسمك فى تاريخ الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق، على توجيه رسالة للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للفريق، الذى أعلن انهاء مسيرته فى مجال التدريب، حيث كانت أخر محطاته التدريبية مع فريق أهلى جدة السعودي، وحقق مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا، استمرت لأكثر من 48 عاما.

وقال أمير عزمى فى رسالته لجروس التى نشرها عبر صفحته على الفيس بوك: "Thank you I was lucky to work with you a great coach، سعيد بكوني عملت مع مستر جروس، تعلمت الكثير منه خلال فترة قصيرة، واستطاع كتابة اسمه في تاريخ الزمالك من خلال التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية والسوبر المصري السعودي.. حظ موفق للعراب بعد الاعتزال".

تولى المدرب السويسرى، العديد من الأندية الشهيرة فى أوروبا، أبرزها فريق توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى شتوتجارت الألمانى، جراسهوبر، بازل ويانج بويز السويسريين، كما قاد فرق أهلى جدة السعودى فى 3 مناسبات، كما نجح جروس فى التتويج مع فريق أهلى جدة، بلقب الدوري السعودى، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن جروس، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودي، ونرصد فى الأسطر التالية الأرقام التى حققها جروس مع القلعة البيضاء خلال توليه زمام القيادة فى 334 يومًا.