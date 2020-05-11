شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي: الإسماعيلي لم يطلب استعادة عواد وبامبو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نفى صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الأنباء التي ترددت حول طلب النادي استعادة خدمات ثنائي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو.
وقال المنياوي في تصريحات عبر قناة الزمالك:" لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة للنادي وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".
وأتم تصريحاته مؤكداً رغبة الإسماعيلي في إلغاء الموسم الكروي الحالى وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة.
وظهر كريم بامبو بمستوى مميز مع الإسماعيلى الموسم المنقضى قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الدراويش، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق الأبيض، لذا تلقى مجموعة من العروض من أندية الدورى، خاصة أن اللاعب قد يبحث عن الانتقال إلى نادٍ يشارك فيه بصورة أساسية فى الموسم الجديد.
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