صبري المنياوي: الإسماعيلي لم يطلب استعادة عواد وبامبو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الأنباء التي ترددت حول طلب النادي استعادة خدمات ثنائي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو.

وقال المنياوي في تصريحات عبر قناة الزمالك:" لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة للنادي وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".

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وأتم تصريحاته مؤكداً رغبة الإسماعيلي في إلغاء الموسم الكروي الحالى وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة.