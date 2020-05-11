شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية رحلته التدريبية.. شاهد أخر تصريحات جروس عقب رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، وصاحب الـ65 عاما، مسيرته فى عالم التدريب والقيادة الفنية، حيث رفع الخواجة الراية البيضاء فى أخر محطاته التدريبية مع فريق أهلى جدة السعودي، وحقق مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا، استمرت لأكثر من 48 عاما.

تولى المدرب السويسرى، تدريب العديد من الأندية الشهيرة فى أوروبا، أبرزها فريق توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى شتوتجارت الألمانى، جراسهوبر، بازل ويانج بويز السويسريين، كما قاد فرق أهلى جدة السعودى فى 3 مناسبات، كما نجح جروس فى التتويج مع فريق أهلى جدة، بلقب الدوري السعودى، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جروس كان، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، مُختتمًا مسيرته داخل الفريق الأبيض بالحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة فى تاريخ الزمالك، مُحققًا لنفسه أول بطولة قاريه فى مسيرته التدريبية أيضًا، وذلك عقب الفوز على نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 5 / 3، محطات جروس داخل جدران النادى الأبيض شهدت الكثير من الأزمات والتخبطات.

وعلى الرغم من الأزمات التى أثيرت حول جروس خاصة فى الفترة الأخيرة من عهده مع الفارس الأبيض، إلا أن جماهير الزمالك تحمل له الكثير من الاحترام والحب كونه أعاد الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية بعد غياب دام لـ 16 عاما وقاد المدرب السويسرى الفريق الأبيض نحو 334 يومًا ولعب خلالهم فى 53 مباراة مُحققًا الفوز فى 31 لقاء والتعادل فى 15 مواجهة والهزيمة فى 7 مباريات فقط.

أول تعليق من جروس بعد الرحيل عن الزمالك

إلتقى ”الخليج 365” بجروس أثناء تواجده فى نادى الصيد، وبعد رحيله مباشرة عن القلعة البيضاء فى نهاية شهر مايو 2019، ورفض حينها السويسرى الحديث عن أي أمر يخص رحيله والكواليس الخاصة بعدم تمديد العقد بعد تنصيب خالد جلال مديرا فنيا للفريق بدلا منه وقال جروس لـ"الخليج 365": "لن أتحدث عن الزمالك تجنباً لأي مشاكل قد تحدث فمن الأفضل بالنسبة لى الابتعاد عن أية تصريحات إعلامية فى الوقت الحالى".

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جروس: جماهير ميت عقبة "جنان"

فيما حرص السويسرى كريستيان جروس على توجيه رسالة خاصة لجماهير الزمالك فى ظل العلاقة الرائعة التى تربطه بجماهير الفريق الأبيض التى انتشرت رسائل لتحيته بعد رحيله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال جروس عن جمهور الزمالك:"رائعون رائعون"، موجهاً الشكر لهم على المساندة التى حظى بها طوال الفترة الماضية منذ قيادته للفريق الأبيض وصولاً لرحيله عن القلعة البيضاء اليوم الجمعة.

جروس يُداعب المشجعين عن سؤال تدريب الأهلى

وجاء حضور كريستيان جروس فى أول ظهور له عقب الرحيل من قيادة الزمالك لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وحرص أحد الأطفال المتواجدين حينها على سؤال جروس عن قيادته للأهلى خلال الفترة المقبلة بعدما رحل عن قيادة الفريق الأبيض.

وقال الطفل لمدرب الزمالك السابق: "هل ستدرب الأهلى؟"، ليُداعبه السويسرى كريستيان جروس قائلا:"وادى دجلة"، ثم غادر المدرب السويسرى مقر الصيد بعد التقاط العديد من الصور التذكارية مع المشجعين.