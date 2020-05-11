شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : لماذا نفاوض أزارو ولدينا 3 مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن حقيقة المفاوضات مع المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل.
وتحدث يحيي عبر قناة الزمالك "لماذا نفاوض وليد أزارو ولدينا 3 مهاجمين مميزين هم كاسونجو ومصطفى محمد وعمر السعيد".
تابع "لا توجد مفاوضات نهائيًا مع وليد أزارو والزمالك لم يتحدث من قريب أو من بعيد في المفاوضات مع أي لاعب".
وأضاف طارق يحيي ، أن محمد عنتر وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، لن يرحلا عن الزمالك في الموسم المقبل.
وأوضح طارق يحيي "ما الداعي لرحيل عنتر والسعيد وسيكون الزمالك مطالب بالتعاقد مع بديلين لهما حال رحيلهما عن الزمالك".
وأكد أمير مرتضى للاعبين ضرورة مواصلة التدريبات المنزلية بصورة قوية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى، خاصة أن الفريق يرتبط بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيلها لحين إشعار آخر انتظارا لمستجدات فيروس كورونا حفاظا على سلامة اللاعبين، بعدما كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى.
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