شكرا لقرائتكم خبر عن أوتاكا: "كان نفسى أللعب للأهلى.. وأجدت كثرة التهديف فى شباكه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النيجيري جون أوتاكا نجم الإسماعيلى السابق، أنه يشعر دائما بالامتنان لقلعة الدراويش وجماهيره التي كانت سبب في شهرته، مضيفًا إنه كان محظوظ باللعب مع الجيل الذهبى فى الإسماعيلى أمثال إسلام الشاطر ورضا سيكا وبركات وأبو جريشة ومحمد صبحى والكثير من اللاعبين المميزين.
تابع أوتاكا في مداخلة بالفيديو لبرنامج "جمهور التالتة"، أن المدرب محسن صالح كان بمثابة أب لكل اللاعبين ويتعامل معنا بذكاء، وأن رضا سيكا كان الأقرب له في الفريق، لافتًا إلى إنه لم يكن يفرق معه مقابلة الأهلى أو الزمالك، إلا إنه كان يجيد كثرة التسجيل فى شباك الأحمر.
وعن مفاوضات القطبين، قال جون أوتاكا: "مفاوضات الأهلى كانت مجرد محادثات شفوية ولم ترتقى للرسمى وكنت أتمنى أن أخوض التجربة معهم، والزمالك لم يتفاوض معى نهائيا".
وعن أفضل اللاعبين المحترفين، قال مهاجم الإسماعيلى: "جونيور أجايى لاعب جيد جدا على المستوى الفني والتكتيكى ومهاجم متميز، وهو أفضل محترف في الدورى المصرى بسبب ذكائه وتحركاته".
ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.
وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر أوتاكا: "كان نفسى أللعب للأهلى.. وأجدت كثرة التهديف فى شباكه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.