شكرا لقرائتكم خبر عن أوتاكا: "كان نفسى أللعب للأهلى.. وأجدت كثرة التهديف فى شباكه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النيجيري جون أوتاكا نجم الإسماعيلى السابق، أنه يشعر دائما بالامتنان لقلعة الدراويش وجماهيره التي كانت سبب في شهرته، مضيفًا إنه كان محظوظ باللعب مع الجيل الذهبى فى الإسماعيلى أمثال إسلام الشاطر ورضا سيكا وبركات وأبو جريشة ومحمد صبحى والكثير من اللاعبين المميزين.

تابع أوتاكا في مداخلة بالفيديو لبرنامج "جمهور التالتة"، أن المدرب محسن صالح كان بمثابة أب لكل اللاعبين ويتعامل معنا بذكاء، وأن رضا سيكا كان الأقرب له في الفريق، لافتًا إلى إنه لم يكن يفرق معه مقابلة الأهلى أو الزمالك، إلا إنه كان يجيد كثرة التسجيل فى شباك الأحمر.

وعن مفاوضات القطبين، قال جون أوتاكا: "مفاوضات الأهلى كانت مجرد محادثات شفوية ولم ترتقى للرسمى وكنت أتمنى أن أخوض التجربة معهم، والزمالك لم يتفاوض معى نهائيا".

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وعن أفضل اللاعبين المحترفين، قال مهاجم الإسماعيلى: "جونيور أجايى لاعب جيد جدا على المستوى الفني والتكتيكى ومهاجم متميز، وهو أفضل محترف في الدورى المصرى بسبب ذكائه وتحركاته".

فى سياق أخر، حدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.