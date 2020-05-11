"احنا مش بنلعب تنس".. حازم إمام يرد على اتهام طارق حامد بالعنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي رفض حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك، الانتقادات التي توجه لزميله طارق حامد بأنه يلعب كرة القدم بعنف. وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "كرة القدم تعتمد على القوة والالتحامات، ويتهمون طارق حامد بالعنف". وأضاف: "طارق حامد ليس عنيفا ولكنه يلعب بجدية في الكرات المشتركة مع الخصم". واختتم حازم إمام تصريحاته قائلا: "احنا مش بنلعب تنس، ويهاجموه لأنه يلعب في الزمالك".

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