محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 10 مايو 2020.
مصطفى عبده يوضح موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة
سعفان الصغير: باهر المحمدي يستحق 200 مليون جنيه.. وهدفه الاحتراف فقط
"عمرها ما كانت أخلاقي ولا تصرفاتي".. عواد يرد على اتهامات أحمد ناجي
أسامة نبيه يرد على تصريحاته بشأن "التفويت" أمام الزمالك
"الناس قالولي أنت اهبل".. الحضري يكشف عن مشاركته في كأس العالم
"صراع بيضاوي".. الوداد ينافس الرجاء لضم أحداد
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد..جروس يعلن اعتزاله التدريب.. و نبيه يرد على تصريحاته بشأن "التفويت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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