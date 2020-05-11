مصطفى عبده يوجه نصيحة لرمضان صبحي.. ويعلق على موقف فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، أن شريف إكرامي حارس الفريق اتخذ القرار الصحيح بعدم الاستمرار في النادي بعد انتهاء فترة تعاقده.

وقال عبده في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" شريف اكرامي اتخذ القرار الصحيح وكنت اتمنى ان يستمر فتحي مع الأهلي".

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وأضاف، أنه يتمنى استمرار حسام عاشور حتى نهاية مسيرته الكروية في الأهلي، مشيرا إلى أنه قدم الكثير للفريق طوال الفترة الماضية.

وأوضح، أن الأفضل لرمضان صبحي الخروج للاحتراف في هذا السن المبكر، ويحاول تكرار ما فعله ميدو ومحمد زيدان وصلاح،مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لاحترافه.

وأتم تصريحاته:" رمضان صبحي سيضيف الكثير للأهلي في حال استمراره، لكنه لن يستفاد لان الدوري المصري ضعيف، ولابد من خروجه في هذا الوقت".