محمد صبري: اتحاد الكرة "تربص" بي قبل موقعة الانسحاب.. وحققوا معي 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح محمد صبري نجم نادي الزمالك، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر خلال هذا التوقيت كان يتربص به خاصة قبل مباراة الانسحاب الشهيرة أمام الأهلي في موسم (1998 - 1999).

وأضاف صبري في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"قبل مباراة الانسحاب أمام الأهلي تحدث معي كمال درويش رئيس نادي الزمالك خلال هذه الفترة وأكد لي أن اتحاد الكرة يتربص بي".

وتابع :"في مباراة الانسحاب تم إيقافي لمدة عام كامل محليًا، وتم التحقيق معي أكثر من خمس ساعات هذا الأمر لم يكن بالسهل عليّ".

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك انسحاب الفريق الأبيض عقب بداية اللقاء بخمس دقائق اعتراضًا على التحكيم نتيجة طرد أيمن عبد العزيز اثر تدخله على إبراهيم حسن، لتحتسب نتيجة المباراة للفريق الأحمر بهدفين دون رد.