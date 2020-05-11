مصطفى عبده: رفضت خوض الانتخابات أمام الخطيب من أجل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أثنى مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، على الدور الذي قام به محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، مؤكدا أنه كان صاحب جزء كبير في صناعة تاريخه الكروي.

وقال عبده في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه شكل ثنائي قوي مع محمود الخطيب خلال 15 عام في الأهلي، وكلا منهما ساهم في صناعة العديد من الأهداف للفريق.

وأضاف:" لو كنت صنعت بعض من تاريخ الخطيب، فهو كان صاحب النصيب الأكير في تاريخي مع الأهلي، وأدين له بالفضل هو ومحسن صالح زميله في الأهلي".

Advertisements

وأوضح، أنه رفض الدخول في قائمة محمود طاهر ضد محمود الخطيب، لأنه كان يرى أن الجهة الإدارية في تلك الفترة تقف أمام طاهر ومن مصلحة النادي تواجد الخطيب رئيسا في تلك الفترة.

وأشار إلى أنه وقفت مع الخطيب في الانتخابات من أجل الأهلي، ومحمود طاهر عمل انجازات كبيرة لكن و اجهه بعض المشاكل,

وأتم تصريحاته:" الخطيب كان وما زال الفضل لإدارة الأهلي في الفترة الحالية، واستطاع ان يوفر الاستقرار للفريق ويستقدم لاعبين كبار ومدرب جيد".