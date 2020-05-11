نبيل معلول يختلف مع الحضري بشأن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

اختلف نبيل معلول نجم المنتخب التونسي الأسبق والمدير الفني الحالي لمنتخب سوريا، مع عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية بشأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.

وكان الحضري صرح في وقت سابق، أن محمد صلاح ينقصه الحصول على بطولة مع المنتخب المصري ليكون أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وعن هذا، علّق معلول في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" القطرية، :"مع احترامي اختلف مع عصام الحضري بشأن تصريحه عن محمد صلاح".

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وتابع :"صلاح لاعب استثنائي، وحسب رأيي شخصي محمد صلاح أفضل لاعب عربي في كل العصور وليس كلاعب مصري فقط".

صلاح كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب المصري للتتويج بكأس الأمم الأفريقية نسخة 2017 والتي أقيمت بالجابون بعد الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من الكاميرون بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج بثلاث بطولات بواقع لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بجانب بطولة كأس العالم للأندية.