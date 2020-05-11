"الناس قالولي أنت اهبل".. الحضري يكشف عن مشاركته في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أكد عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، إن لعب كرة القدم بالنسبة له انتهى، مشيراً إلى أن الناس كانت تقول له "أنت اهبل" بسبب رغبته في اللعب في بطولة كأس العالم.

وقال الحضري في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" الرياضية: "حققت أحلامى بالتدريج، كنت أريد أن أكون حارس كبير فى مصر، وبعدين أكبر حارس فى مصر وبعدين أكبر حارس فى أفريقيا، كنت أركز فى كل حاجة خطوة خطوة".

وأضاف: "ربنا قدم لي نعمة، بأنني لعبت مع جيل وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات وكمان واحد مثل محمد صلاح، والجيل بتاع تريكة ووائل والحضري وبركات جيل أساطير لن يتكرر".

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وتابع الحضري تصريحاته: "عقب خسارتنا من الجزائر فى تصفيات كأس العالم عام 2010، كنت مصمم إنى ألعب في كأس عالم، والناس كانت بتقول لي "أنت أهبل"، حتى بعد 2014 ظللت مصمم وأتمرن لكي أشارك في كأس العالم 2018".

وأكمل الحضري: "الفضل كله للجيل القديم الذي لعبت معه ومن بعده جيل محمد صلاح طبعا".

وعن نشره لفيديوهات على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالتدريبات، اختتم الحضري: "لعب كرة القدم انتهى بالنسبة لى، ولكن أنا أقوم بالتمرن لنفسي وعشان صحتي".