"صراع بيضاوي".. الوداد ينافس الرجاء لضم أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأحد، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي لديه رغبة في انتداب المهاجم حميد أحداد المعار لصفوف الرجاء البيضاوي.
وكان أحداد رحل إلى الرجاء مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة نظرًا لعدم تقديم مستواه المنتظر مثلما كان عليه مع الدفاع الحسني الجديدي.
صحيفة "المنتخب" المغربية، أوضحت أن نادي الرجاء دخل في خط مفاوضات من أجل جلب أحداد، حيث وضع النادي البيضاوي مبلغًا ماليًا لإقناع الزمالك بقبول التخلي عن اللاعب.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ديربي بيضاوي يلوح في الأفق بين الغريمين من أجل حسم صفقة أحداد بصورة نهائية.
ويمتلك الرجاء بند أحقية شراء أحداد بصورة نهائية بعد نهاية الإعارة إلا أن البيضاوي أجّل حسم الصفقة بسبب فيروس كورونا.
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