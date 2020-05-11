"ليس من العدالة".. رسالة نارية من المصري حال تتويج الأهلي بالدوري إذا ألغى الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن رأيه في حال تتويج الأهلي ببطولة الدوري إذا ألغي الموسم الجاري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل استئناف مسابقة الدوري على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف عضو مجلس المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد :"ليس من العدالة منح الأهلي لقب الدوري إذا تم إلغاء الموسم".

وواصل :"إذا تم إلغاء الموسم فلابد أن يكون الوضع كالآتي لا يتم الإعلان عن بطل ولا يكون هناك صعود وهبوط، كيف يتم منح الأهلي اللقب وعدد النقاط المتبقية بينه وبين صاحب المركز الثاني أقل من عدد نقاط المباريات المتبقية على نهاية الدوري؟".

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وتابع :"لابد من إعلان إلغاء الموسم الحالي سريعًا، والنشاط الرياضي لن يتأثر في مصر حال تطبيق قرار الإلغاء".

وأكمل :"أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة تم دعمهم من الدولية ووزارة الشباب والرياضة بعد أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط".

وأنهى :"معظم أندية الدوري تلتزم مع اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع العاملين من الناحية المادية، والمصري ملتزم تمامًا مع جميع أطراف المنظومة".

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة دوري we المصري بـ49 نقطة من 17 مباراة حيث يبتعد الفريق الأحمر عن صاحب المركز الثاني فريق المقاولون العرب بـ16 نقطة.