أكد أحمد سامي ، المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش ، أن قرار عودة النشاط الكروي مجدداً يرجع للدولة في الأساس ووفقاً لتطورات فيروس كورونا المستجد. وقال سامي إنه لا بد من وضع معايير محددة للحفاظ على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية موضحاً أنه لو حدثت إصابة واحدة سيكون الأمر كارثياً. وطالب سامي برقابة صارمة على الفنادق وملاعب التدريب إذا تم اتخاذ قرار بعودة الدوري موضحاً أن الدولة صاحبة القرار في الأساس لعودة النشاط الكروي ومن الأفضل منح الأندية 6 أسابيع لاستعادة اللياقة البدنية للاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سامي: عودة الدوري قرار دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.