أحمد سامي يطالب اتحاد الكرة بتحديد انتقالات المدربين

طالب أحمد سامي ، المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش ، اتحاد الكرة بتحديد انتقالات المدربين ومعاملة المدرب مثل اللاعب فالإقالة تكلف النادي سداد الراتب بالكامل.
وأوضح سامي أن الوكلاء هم المتحكمين في انتقالات المدربين مؤكداً أنه لا بد من تقييد انتقالات للمدربين ليحصل الجميع على فرصة مميزة.
وأشار إلى أن جنون الأسعار مسؤولية الأندية فأفضل لاعب في مصر أقصى سعر يمكن أن يحصل عليه 10 ملايين جنيه.
وأبدى سامي رفضه لفكرة تقليص عدد الأجانب بـ الدوري الممتاز لأنه سيعيد الدوري للوراء لسنوات طويلة.
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