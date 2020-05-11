الأهلي يؤكد جاهزية حمدي فتحي

تسلم السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني لفريق الأهلي ، تقريراً خاصاً من الجهاز الطبي للفريق الأحمر حول إصابة حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق. إصابة حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق. وأكد التقرير الطبي أن اللاعب أصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن تعرض لإصابة طويلة، وتعرض حمدي فتحي من إصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده مع المنتخب الوطني. جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن تعرض لإصابة طويلة، وتعرض حمدي فتحي من إصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده مع المنتخب الوطني.

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