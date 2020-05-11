عواد يرد علي أحمد ناجي : كلامك غير صحيح

رد محمد عواد حارس مرمي الزمالك الحالي علي التصريحات التي أدلي بها أحمد ناجي مدرب حراس مرمي سموحة الحالي والمنتخب المصري السابق بشأن نشر عواد رقم هاتفه علي مواقع التواصل الإجتماعي، لكي يشتمه الناس.
ونشر محمد عواد تغريدة له منذقليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، ردا علي كلام أحمد ناجي قائلا: " كل الاحترام و التقدير للكابتن احمد ناجى و حضرتك فى مقام والدى و لكن الكلام ده غير صحيح و دى عمرها ما كانت اخلاقى ولا تصرفاتى".
وكان أحمد ناجي قد أدلي بتصريحات عن حارس مرمي الزمالك الحالي قائلا: " تصرفات محمد عواد صبيانية، لقد وصل الأمر لتجاوزات ، ونشر رقم هاتفي عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكي يشتمني الناس، واضطررت لإغلاق هاتفي حتي توقف السباب تدريجيًا.
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