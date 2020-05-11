أعلن كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك، اعتزاله التدريب بشكل نهائي، بعدما أعلن ذلك لوسائل إعلامية سويسرية.
كانت لجروس مسيرة ناجحة مع الزمالك حيث استطاع التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، وعلى تويتر دشنت جماهير الزمالك هاشتاج حمل اسم "Thanks Gross" لتحيته بعد قرار اعتزاله، وقد أصبح الأكثر تداولًا في مصر.
آية الرمحي كتب "شكرًا جروس على ما منحتنا إياه في نادي الزمالك"، محمود عبد المعبود "شكرًا جروس على ما قدمتهللفريق الأبيض تمنى لك مزيد النجاح في حياتك، نشكرًك يا بروفسير".
حساب أخر باسم دونجا "شكرًا جروس، نعتذر عن الطريقة التي رحلت بها وانك تعلم أنها كانت أيام جميلة يا عرابنا".
الخواجة قال "شكرًا للشخص الذي جعلنا نؤمن بقدراتنا"، محمد صباح كتب "شكرًا لأحد أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك".
يوسف أيمن قال "لن ننساك أبدًا، أنت دائمًا في قلوبنا،شكرًا جروس، أما إيمان مؤمن فقالت "شكرًا على كل شيء يا مدربنا الكبير، لن ننساك أبدًا نثمن على مجهودك مع الفريق، كرة القدم ونحن سوف نفتقدك إلى اللقاء"
محمد حسن قال "نحن جماهير الزمالك نقدر مجهودك العظيم سيد جروس"، محمد بشندي "نشكرك يا جروس على كل شيء أعطيته لنا، لن ننساك أبدًا".
أدهم قال "اشكرك على السعادة التي جلبتها لي في حياتي وعلى كل ما جعلته سيء إلى جيد"، كما قال أخر "تذكر دائمًا يا جروس أنك لك محبين وداعمين في مصر".
أحمد أشرف قال "نحمل لك ذكريات رائعة.. شكرًا مستر جروس".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان اعتزاله.. جماهير الزمالك تدشن هاشتاج لتحية جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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