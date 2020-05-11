ليفربول يوجه رسالة لأندية البريميرليج

أكدت تقارير إنجليزية، اليوم الأحد، نية نادي ليفربول الإنجليزي، في إصدار بيان رسمي لتوضيح موقفه من المباريات المقبلة في البريميرليج حال حصوله على النقاط الكافية للتتويج وخوض باقي المباريات.

وأوردت، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفر، أكد على مشاركة ليفربول بكامل لاعبيه الأساسيين حتى إذا تم الحصول على النقاط الـ 6 الكفيلة لتتويج الليفر بصفة رسمية.

كانت عدة أندية إنجليزية، قد أعربت عن مخاوفها بشأن إراحة الليفر للاعبيه الأساسيين، حال حسمه للقب، الأمر الذي قد يسفر عنه عدم تكافؤ للفرص.

وتترقب جماهير ليفربول التتويج بلقب

رسمية.كانت عدة أندية إنجليزية، قد أعربت عن مخاوفها بشأن إراحة الليفر للاعبيه الأساسيين، حال حسمه للقب، الأمر الذي قد يسفر عنه عدم تكافؤ للفرص.وتترقب جماهير ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الفريق منذ 30 عام.

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