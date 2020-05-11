باريس سان جيرمان يقدم شرطاً جديداً لبرشلونة من أجل التخلي عن نيمار

أبلغ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الإسباني برشلونة، بشروط جديدة من أجل التخلي عن لاعبه البرازيلي نيما دا سيلفا للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت تقارير إيطالية اليوم الأحد، أن باريس اشترط الحصول على لاعبين من برشلونة ومقابل مادي سيتم تحديده لإتمام انتقال

وأشارت، أن باريس سان جيرمان وضع الثنائي، آرثر ميلو، وفيرنكي دي يونج، لينتقل أي منهما إلى فرنسا مقابل التخلي عن نيمار.

كان نيمار قد أبلغ مسؤولي باريس، بنيته في الرحيل عن فرنسا والعودة مجدداً إلى برشلونة، دون تقديم أية اشتراطات مادية، الأمر الذي قد يدفع باريس إلى تخفيض المقابل المطلوب نظير بيع اللاعب.

ويعد نيمار هدفاً لبرشلونة الميركاتو المقبل، بجانب رفيقه في الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي. ومقابل مادي سيتم تحديده لإتمام انتقال نيمار إلى الليجا.وأشارت، أن باريس سان جيرمان وضع الثنائي، آرثر ميلو، وفيرنكي دي يونج، لينتقل أي منهما إلى فرنسا مقابل التخلي عن نيمار.كان نيمار قد أبلغ مسؤولي باريس، بنيته في الرحيل عن فرنسا والعودة مجدداً إلى برشلونة، دون تقديم أية اشتراطات مادية، الأمر الذي قد يدفع باريس إلى تخفيض المقابل المطلوب نظير بيع اللاعب.ويعد نيمار هدفاً لبرشلونة الميركاتو المقبل، بجانب رفيقه في الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

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