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جروس يتحدث عن وجهته المقبلة بعد اعتزاله تدريب كرة القدم

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 تحدث السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن وجهته المقبلة بعد قراره باعتزال تدريب كرة القدم بصفة نهائية.
 قال جروس في تصريحاته للإعلام السويسري، اليوم الأحد، إنه سيتوجه للعمل الفترة المقبلة مع شركة سويسرية خاصة بالاستشارات .
 وسبق للسويسري تدريب الزمالك في

تجربة وصفت بالناجحة بعد قيادته للأبيض بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية بعدفترة غياب أفريقي دامت 17 عامًا.
 كان فريق أهلي جدة السعودي هو المحطة التدريبية الأخيرة للسويسري قبل قرار اعتزاله.
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