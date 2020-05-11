رابطة الدوري الإسباني تحدد موعدًا لاستكمال الموسم الحالي

حددت رابطة الدوري الإسباني موعدًا لاستكمال الموسم الحالي 2019/ 2020 من البطولة، بعد أن شهد توقف اقترب من الثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت صحيفة " آس" الإسبانية في تقرير لها مساء الأربعاء أن مسئولي رابطة الدوري الإسبانيحددت يوم 12 يونيو موعدًا لاستكمال الموسم الحالي من البطولة، وسيكون القرار النهائي في يد وزارة الصحة الإسبانية لعودة المباريات مرة أخرى.
وضافت الصحيفة أن مباريات الدوري ستلعب في ثلاثة أياممن الإسبوع وهي الجمعة والسبت والأحد، كما ستحدد جولات منتصف الإسبوع بين الثلاثاء والخميس ، لإستكمال المباريات المتبقية.
وكانت أندبة الدوري الإسباني قد بدات التدربيات في مقر أنديتها الأربعاء الماضي، بعد أداء فحوصات طبية مشددة علي اللاعبين، للتأكد من صحتهم، بعد أن شهد النشاط الكروي في إسبانيا فترة توقف بسبب فيروس كورونا.
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