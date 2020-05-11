ريال مدريد وبرشلونة يخططان لتقليص الأجور لإنقاذ ميزانيتهما

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتخفيض أجور لاعبيه في الموسم المقبل بنسبة 30%، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير اليوم الأحد أن هذا التخفيض سيكون مستقلا عن النسبة المفروضة هذا الموسم، بسبب الظروف الحالية والتي بلغت 10%.



ووفقا للحسابات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يتوقع إيرادات بقيمة 822 مليون يورو، غير أن تداعيات تفشي فيروس كورونا تسببت في تراجع المداخيل من بيع التذاكر ومنتجات الفريق والمتحف، وهو ما سيجعل الإدارة أمام اختبار صعب لتوفير 741 مليون يورو من نفقات الفريق لهذا الموسم.



وأوضحت أن النادي الملكي يدفع 283 مليون يورو رواتب للفريق الأول والجهاز الفني، وإذا جرى تخفيضها بنسبة 30%، سيدخر النادي 85 مليون يورو، وسيصل هذا المبلغ إلى 100 مليون يورو، بإضافة خصم النسبة من رواتب فريق الشباب (كاستيا).



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لن يتأخر في اتخاذ قرار مشابه، حيث تتوقع الإدارة خسائر قد تصل إلى 140 مليون يورو.



ومن المتوقع أن تؤثر الخسائر المالية على كيانات كبرى في كرة القدم، ويرى الكثير من المتابعين أن التعاقدات الكبرى باتت شيئا من الماضي، حيث لن يصرف أي ناد مبالغ كبيرة حتى تتعافى صناعة كرة القدم مجددا من آثار الأزمة الحالية.



المصدر: وكالات