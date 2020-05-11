رياضة | حازم إمام يعلق على تصريحات نجم الزمالك السابق بـ "التفويت"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يعلق على تصريحات نجم الزمالك السابق بـ "التفويت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن تصريحات أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق بالتفويت لصالح الزمالك عندما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقام أسامة نبيه منذ أيام بالكشف في تصريحات تلفزيونية بأنه كان يتعمد عدم التسجيل في شباك الزمالك في كأس مصر 2002 عندما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة.

Advertisements

وكان أسامة نبيه قد كشف في تصريحات مؤخرًا بأن حديثه عن التفويت للزمالك كان مجرد دعابة وأن كلامه تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل البعض.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية:"أسامة نبيه خانه التوفيق بشأن هذا التصريح وتم تفسير كلامه بشكل خاطئ".

واختتم حازم إمام تصريحاته قائلاً:"أسامة نبيه ظهر أمام الزمالك بشكل جيد وراوغ عدد من المدافعين وكان يسدد على المرمى بكل قوة".