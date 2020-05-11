رياضة | الزمالك يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"بن شرقي"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"بن شرقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزماللك عن موقفه النهائي من رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض إلى بن شرقي لضمه في الصيف القادم.

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ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء المتدوالة حول وجود رغبة لدى النادي في التخلي عن خدمات أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد مسئولو نادي الزمالك أن النادي في حاجة شديدة إلى خدمات بن شرقي في الموسم القادم ولن يوافق على رحيله لأي نادي في الصيف.