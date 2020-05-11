رياضة | القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن موقف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين من الرحيل عن الفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

حيث تلقى كودجو عدة عروض عربية وخليجية، أبرزها من الهلال السعودي والأهلي والزمالك المصري.

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وتحدث لابا كودجو خلال تصريحاته عبر قناة العين، قائلا:" هناك العديد من الشائعات التي تربطني بالرحيل عن العين، فأنا لاعب لهذا الفريق وفخور بإنتمائي لهم".

وتابع:" نحن هنا أكثر من عائلة، وهذا هو كلمة السر في تعزيز روح الفريق ككل، نتواصل دائماً مع بعضنا البعض ونتفقد الأحوال".

وأتم:" أعيش أفضل أوقاتي مع العين، وأنا باق في العين وعقدي مستمر حتى عام 2022".