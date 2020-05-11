رياضة | المصري يرفض تتويج الأهلي بالدوري في حال إلغاء البطولة الحالية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يرفض تتويج الأهلي بالدوري في حال إلغاء البطولة الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن رأيه في حال تتويج الأهلي ببطولة الدوري إذا ألغي الموسم الكروي الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات إعلامية:"ليس من العدالة منح الأهلي لقب الدوري إذا تم إلغاء الموسم".

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وتابع هاشم :"لابد من إعلان إلغاء الموسم الحالي سريعًا، والنشاط الرياضي لن يتأثر في مصر حال تطبيق قرار الإلغاء، إذ أن أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة تم دعمهم من الدولة ووزارة الشباب والرياضة".

ونوه طارق هاشم، أنه ليس من الممكن تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري، وفارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني ليس كبيراَ، ولن يتضرر أحد من إلغاء المسابقة.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، من 17 مباراة، ويبتعد الفريق الأحمر عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل استئناف مسابقة الدوري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".