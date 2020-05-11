رياضة | هدف مانشستر يونايتد يرفض العودة إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدف مانشستر يونايتد يرفض العودة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن ان نجم يوفنتوس أدريان رابيوت رفض العودة إلى التدريب مع الفريق وهو يحاول تأمين الابتعاد عن النادي.

بدأ رابيوت البالغ من العمر 25 عامًا 11 مباراة فقط في الدوري الإيطالي منذ وصوله مجانا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي ، وقد ارتبط بالرحيل نهاية الموسم.

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يُشاع أن مانشستر يونايتد من بين الأطراف التي أبدت اهتمامًا بـ رابيوت ، الذي يتعاقد مع السيدة العجوز لمدة ثلاث سنوات أخرى.

مُنحت فرق الدرجة الأووري الإيطالي الإذن لاستئناف التدريب اعتبارًا من يوم الاثنين قبل العودة المحتملة إلى مباريات الدوري الشهر المقبل.

يذكر أن نادي إيفرتون يسعى للحصول أيضا على خدمات رابيوت بعد موسمه الأول المربك في تورينو.