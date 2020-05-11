رياضة | قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الباب حول رحيل الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك العديد من الأنباء التي أشارت إلى رغبة عدد من الأندية السعودية في التعاقد مع علي معلول، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

حيث أشارت بعض التقارير أن قرار رحيل علي معلول عن الأهلي مرفوض تماماً، خصوصا وأنه أحد العناصر الأساسية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وتلقى علي معلول عرض من ثلاث أندية سعودية، بالإضافة إلى عروضا من أندية إماراتية.

وكان الأهلي قد جدد عقد علي معلول العام الماضي، لمدة ثلاث مواسم مقابل مليون دولار في الموسم الواحد.