رياضة | مرانًا جماعيًا للاعبي بايرن ميونخ استعدادًا لعودة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرانًا جماعيًا للاعبي بايرن ميونخ استعدادًا لعودة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، اليوم، بدء المران الجماعي للاعبي الفريق، في خطوة لاستئناف المنافسات الكروية المؤجلة بسبب فيروس كورونا.

وبدأ بايرن ميونيخ استعداده لاستئناف منافسات الدوري الألماني الممتاز، في ظل اقتراب عودة البوندسليجا، بعد التوقف.

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ويستعد العملاق البافاري للعودة بقوة في صفوف البوندسليجان، بعد توقف وغياب دام لما يقرب من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد -19.

وفي سياق متصل تستعد أندية الدوري الألماني لاستئناف البطولة بعدما أعلنت السلطات استكمال المنافسات بداية من 16 مايو الجاري مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكافة التعليمات الوقائية لمناهضة خطر الإصابة بالفيروس المستجد.



