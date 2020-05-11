رياضة | برشلونة يدرس شروط باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يدرس شروط باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة استعادة البرازيليي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه مرة أخرى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، مطالب باريس سان جيرمان، للموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم البرازيلي آرثر ميلو، أو الهولندي فرينكي دي يونج، في الصفقة من أجل الموافقة عليها.

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ولفت التقرير أن الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها الأندية العالمية ومنها برشلونة، ستجبر الفريق الكتالوني على التخلي عن لاعب أو أكثر، من اجل استعادة نيمار.

ويشار إلى أن آرثر ميلو قد رفض مؤخرًا الانتقال إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع البوسني ميراليم بيانيتش، وأكد أنه لا يفكر في الرحيل.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة موافقته أو رفضه لاقتراح النادي الباريسي، خلال الأيام القادمة .