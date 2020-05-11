رياضة | الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادى الزمالك جديا للحصول على خدمات الظهير الأيمن لفريق بيراميدز رجب بكار ، خلال الانتقالات الصيفية.

وجاء اهتمام الزمالك مع ظهير بيراميدز بعد التأكد من أن النادى الأهلى صرف النظر عن مفاوضاته مع رجب بكار.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن للفريق وتم ربط اسم بعض الللاعبين بضمهم مثل عمر جابر ورجب بكار لاعبان بيراميدز ، ووكريم العراقى، لاعب المصرى البورسعيدى.

يذكر أن مدرب النادي الأهلي رينيه فايلر، تحفظ على المفاوضات مع رجب بكار لعدم ثبات مستواه مع بيراميدز.