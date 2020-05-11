الامارات | عبدالعزيز النعيمي راعياً ومشاركاً في سباق «دواثلون الإمارات» العائلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز النعيمي راعياً ومشاركاً في سباق «دواثلون الإمارات» العائلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جمعية الإمارات للترايثلون سباق دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي يوم الجمعة المقبل، برعاية ومشاركة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.
ويعد الدواثلون من المسابقات المركبة التي تتكون من رياضتين، هما الجري وركوب الدراجات؛ حيث يبدأ السباق بالجري ويليه الدراجات وينتهي بالجري، وقد تم تخصيص سباق دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي للفرق، بحيث يمكن لكل عائلة تشكيل فريق من 2 أو 3 أعضاء من أقارب الدرجة الأولى، كأن يكون الفريق مكوناً من «أب وابنه» أو «أب وابنه وابنته» أو «الأم وابنها» أو «الأم وابنتها» أو «طفل مع عمه أو خاله»، بشرط أن يكون في كل فريق طفل لا يزيد عمره على 14 سنة.
وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي في بيان صحافي: «عجلة التنمية والعطاء مستمرة أمام التحديات في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، وهناك ارتباط كبير بين الجمعية والرياضيين والعائلات التي حرصت على المشاركة بصورة مميزة».
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