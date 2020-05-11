الامارات | الشارقة يبحث عقود لاعبيه.. وتغييرات محتملة في قائمة الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبحث عقود لاعبيه.. وتغييرات محتملة في قائمة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة عبدالله العجلة، خلال اجتماعه أول من أمس، مع مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري ملفات عدة خاصة بالفريق الأول، تصدرها عقود اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين المسجلين ضمن قائمة الفريق، على خلفية الأوضاع الصحية الراهنة بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتوقف النشاط الرياضي منذ 15 مارس الماضي.

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي، إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والملفات الخاصة بالفريق وكان أبرزها عقود اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين المسجلين ضمن قائمة الفريق، كما تم استعراض احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة في ما يتعلق بمستقبل عقود اللاعبين بناءً على التقرير الذي رفعه عبدالعزيز العنبري، وتضمنت العناصر والمراكز التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لتدعيمها وتحقيق الإضافة المطلوبة للفريق عند عودة النشاط الرياضي وفتح باب الانتقالات الصيفية.

وأضاف البيان «الاجتماع ناقش أيضاً بعض القضايا الأخرى التي ترتبط بالفريق الأول والترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، على أن يتم رفع تقرير كامل للشركة لمناقشته في اجتماعها المقبل».

يُذكر أن عقود عدد من كبار لاعبي الشارقة ممتدة، مثل إيغور كورنادو الذي جدّد النادي عقده في وقت سابق حتى 2023، وكذلك عقد المحترف الأوزبكي شوكوروف جدد حتى 2022، فيما يمتد عقد لاعب الرأس الأخضر ريان منديز لمدة ثلاث سنوات حتى 2021، علماً أن النادي تعاقد معه في 2018 فيما يدور حديث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين في مقدمتهم البرازيلي كايو لوكاس.

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ويسعى الشارقة إلى دعم صفوفه بعدد من العناصر، ويتردّد أن النادي حدد بعض الأسماء والتفاوض معها وفقاً لما يحدده الجهاز الفني بقيادة العنبري.

ويُعد لقاء عبدالله العجلة مع العنبري هو الأول له مع مدرب الفريق منذ توليه أخيراً، رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.

لقاء العنبري مع عبدالله العجلة، هو الأول منذ تولي الأخير، رئاسة شركة كرة القدم.

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