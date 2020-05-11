الامارات | كأس الوثبة ستاليونز يجتذب 12 خيلاً في تولوز

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الوثبة ستاليونز يجتذب 12 خيلاً في تولوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة السباقات في فرنسا بالجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز «بري دجلفور» بمضمار تولوز عصر اليوم، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للعام الجاري 2020، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويجتمع للسباق البالغة جائزته 15 ألف يورو، وطوله 1600 متر، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، لم يسبق لها المشاركة من قبل في السباقات.

وتأتي إقامة الجولة الجديدة بعد توقف السباقات في معظم أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، حيث تقام السباقات خلف الأبواب المغلقة (دون جمهور).

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وينافس في السباق «حكيم دو بوي» لجويل باراو، وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة فنسنت شينت، و«هادي دو كارير» لجاي ديلوفا، وبإشراف أي ديلوفا، وبقيادة انتوني ويرل، و«مجدور» لمزرعة دو بوسكوي، وبإشراف دي غوليمين وبقيادة ايملين ريفولت.

وينافس أيضاً «داكس» لجولي أوكس، وبإشراف توماس دوميللو، وبقيادة غوليوم جودي جاي، و«ستيلفيو» لدانيلا ميلي، وبإشراف المالكة نفسها، و«حورس دوفيالتيه» لجان بيير رينال، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم.

وينافس بقوة ممثلة الخيالة السلطانية العمانية «صابرة» بإشراف شارل غوردين وبقيادة مكسيم فولون، و«دي بالاباي، لبيير يفيس جبلارد، وبإشراف فيليب سوجرب، وبقيادة لوكاس أرماند.

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