الامارات | مباراة يوفنتوس وليون بدوري الأبطال 7 أغسطس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة يوفنتوس وليون بدوري الأبطال 7 أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح رئيس نادي ليون الفرنسي إلى موعد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا التي توقفت منذ أكثر من نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس ليون جين ميشيل أولاس، إن فريقه سيواجه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال يوم السابع من أغسطس المقبل. وأوضح لشبكة «آر تي إل» التلفزيونية، مساء أول من أمس: «المباراة أمام يوفنتوس تم تأكيد موعدها يوم السابع من أغسطس في تورينو من دون جمهور». وإذا صحت تصريحات اولاس فإن مباراة الإياب ستقام بعد خمسة أشهر من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليون على أرضه بهدف دون رد.

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