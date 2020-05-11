الامارات | «طبيب الغلابة» زملكاوي.. ومرتضى منصور يمنحه العضوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب الغلابة» زملكاوي.. ومرتضى منصور يمنحه العضوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الدكتور المصري محمد مشالي، الذي اشتهر في الأيام الماضية باسم «طبيب الغلابة» بعد ظهوره في برنامج «قلبي اطمأن» الإماراتي بأنه يشجع نادي الزمالك. وقال مشالي لبرنامج زملكاوي في قناة الزمالك: «أشجع الزمالك منذ طفولتي وتربيت على حب الراحل حمادة إمام». وأضاف: «أشكر رئيس النادي مرتضى منصور بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها بالقلعة البيضاء أخيراً على الصعيدين الرياضي والإنشائي».

من جهته، قرر رئيس الزمالك، مرتضى منصور، منح الدكتور محمد مشالي عضوية القلعة البيضاء، حسب ما ذكرت القناة التي ذكرت على لسان منصور أنه منح العضوية العاملة للدكتور محمد مشالي وأسرته بالكامل، تقديراً له وما يقدمه لخدمة الطب وأهالي قريته.

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