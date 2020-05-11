تقرير: ميلان يرفض بيع الجزائري بن ناصر لسان جيرمان مقابل 30 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

كشفت تقارير صحفية عن رفض نادي ميلان الإيطالي عرض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ووفقًا لموقع "10 سبورت" الفرنسي أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات بن ناصر مقابل 30 مليون يورو، لكن عرضه قوبل بالرفض من إدارة النادي اللومباردي.

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ومن المرجح أن يتقدم سان جيرمان بعرض آخر لضم بن ناصر، في ظل رغبة مسؤولي النادي الفرنسي للظفر بخدمات اللاعب المتوج مع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر صيف العام الماضي.

ودفع ميلان 16 مليون يورو لفريق إمبولي الإيطالي للتعاقد مع بن ناصر في الصيف الماضي، ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وشارك بن ناصر /22 عاما/ في 23 مباراة مع ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما أشار الموقع الفرنسي إلى أن سان جيرمان ربما يكون مطالبا بدفع 40 مليون يورو لإغراء ميلان بالاستغناء عن اللاعب.