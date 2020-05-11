شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: لازم الدورى يتلغى دون تتويج الأهلى وباهر يتمنى الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلى، أن استئناف بطولة الدورى هذا الموسم أصبح صعبا في ظل غياب الفرق عن المستطيل الأخضر منذ 60 يوما.

وقال مدرب حراس الإسماعيلى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت: نحتاج 6 أسابيع قبل استئناف الدورى بعد إجازة 60 يوم بعيدا عن المستطيل الأخضر، فأنا أرى أن الدورى لازم يتلغى ونبدأ دورى جديد من شهر أغسطس، دون تتويج الأهلى باللقب، وعدم هبوط أي فريق ولا صعود، ونستخدم الترتيب الحالي في حساب الفرق المتأهلة لبطولات أفريقيا.

وعن التفاوض مع محمد عواد، قال سعفان الصغير: "الإسماعيلى لم يتحدث مع أي حارس في مصر بما فيهم محمد عواد، وعندنا حراس واعدين وأتمنى الجماهير تصبر عليهم مثلما صبروا على محمد صبحى ومحمد عواد من قبل".

Advertisements

وأوضح مدرب الإسماعبلى: أن الإسماعيلى لم يطلب 200 مليون جنيه في باهر المحمدى، وأول مرة أسمع هذا الكلام، وأنا اللاعب يتمنى الاحتراف الخارجى فقط، كما أن عبد الرحمن مجدى مستمر حتى 2023، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية تصعب من استمرار أسعار اللاعبين في مصر ومحدش هيدفع".