شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن حقيقة المفاوضات مع المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل. Advertisements وتحدث يحيي خلال تقديمه برنامج زمالكاوي المذاع على قناة الزمالك "لماذا نفاوض وليد أزارو ولدينا 3 مهاجمين مميزين هم كاسونجو ومصطفى محمد وعمر السعيد". تابع "لا توجد مفاوضات نهائيًا مع وليد أزارو والزمالك لم يتحدث من قريب أو من بعيد في المفاوضات مع أي لاعب".

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