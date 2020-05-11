شكرا لقرائتكم المنياوي: الإسماعيلي لم يطلب استعادة عواد وبامبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الأنباء التي ترددت حول طلب النادي استعادة خدمات ثنائي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو.
وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة للنادي وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".
وأتم تصريحاته مؤكداً رغبة الاسماعيلي في الغاء الموسم الكروي في الموسم الجاري وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة.
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