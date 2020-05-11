شكرا لقرائتكم سام مرسي: أتمنى أن يمنحنى حسام البدري الفرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الدولي المصري سام مرسي، قائد فريق ويجان أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وجهازه المعاون منحه الفرصة للظهور في معسكرات الفريق المقبلة.
وأضاف سام مرسي خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: "أطالب حسام البدري بمنحي الفرصة الكاملة حتى أثبت أحقيتي في التواجد بصفوف المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة".
وحصد الدولى المصرى سام مرسى قائد فريق ويجان أتلتيك جائزة لاعب الشهر خلال مارس الماضي قبل توقف كورونا مباشرة فى ناديه الإنجليزى، للمرة الثانية على التوالى بعد أن توج بها شهر يناير.
وكشف الموقع الرسمى لنادى ويجان أن سام مرسى حصل على 35% من إجمالى الأصوات المشاركة فى الاستفتاء على الموقع، ليتفوق على اللاعب ليون بالوجان الذى حصل على 26% واللاعب كيفر مور الذى حصل على 19%.
وكان سام مرسى قد سجل هدف انتصار ويجان اتلتيك على وست بروميتش الذى يضم المدافع أحمد حجازى خلال الشهر الماضى، كما سجل هدفا فى التعادل مع ميدلزبرة 2-2.
ويحتل ويجان أتلتيك المركز الثامن عشر فى جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزى برصيد 40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر سام مرسي: أتمنى أن يمنحنى حسام البدري الفرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.