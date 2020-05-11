شكرا لقرائتكم أوتاكا: لعبت مع الجيل الذهبى للإسماعيلى.. وأجايى الأفضل في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف النيجيري جون أوتاكا نجم الإسماعيلى السابق، أنه يشعر دائما بالامتنان لنادى الإسماعيلى وجماهيره التي كانت سببا في شهرته.
وقال جون أوتاكا نجم الإسماعيلى السابق في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، "إنه كان محظوظ باللعب مع الجيل الذهبى لنادى الإسماعيلى أمثال إسلام الشاطر ورضا سيكا وبركات وأبو جريشة ومحمد صبحى والكثير من اللاعبين المميزين".
وأكد مهاجم الإسماعيلى السابق، أن المدرب محسن صالح كان بمثابة أب لكل اللاعبين ويتعامل معنا بذكاء، وأن رضا سيكا كان الأقرب لى في الفريق، مضيفا: أنه لم يكن يفرق معى مقابلة الأهلى أو الزمالك ولكن كنت أسجل أكثر في الأحمر.
وعن مفاوضات القطبين، قال جون أوتاكا: "مفاوضات الأهلى كانت مجرد محادثات شفوية ولم ترتقى للرسمى وكنت أتمنى أن أخوض التجربة معهم، والزمالك لم يتفاوض معى نهائيا".
وعن أفضل اللاعبين المحترفين، قال مهاجم الإسماعيلى: جونيور أجايى لاعب جيد جدا على المستوى الفني والتكتيكى ومهاجم متميز، وهو أفضل محترف في الدورى المصرى بسبب ذكائه وتحركاته.
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