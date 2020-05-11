شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: والدي سر انتمائي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، أن انتماء والده للزمالك كان سبباً في السير على نهجه وتشجيع النادي الأبيض منذ الصغر.

وأضاف فتحي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نشأت وسط عائلة تنتمي للزمالك ولذلك ساندت الفريق".

وواصل:" عشقت الزمالك بسبب طريقة لعبه الجميلة، حقاً هي مدرسة فن وهندسة في عالم كرة القدم".

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه كان يعشق مشاهدة حسن شحاتة في الملعب، لمهارته الكبيرة.