شكرا لقرائتكم تقارير تونسية: أبو ريدة بين المرشحين بقوة لخلافة أحمد أحمد فى رئاسة "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية، عن تواجد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، ضمن المرشحين بقوة، لخلافة أحمد أحمد، فى رئاسة الاتحاد الافريقى لكرة القدم، إذ ستعقد انتخابات الكاف المقبلة، فى مارس عام 2021.

وفقا لموقع "تونس الرقمية"، فإن هانى أو ريدة، ضمن شخصيات كروية أفريقية، تستعد لخوض انتخابات الاتحاد الإفريقى المقبلة، من أجل خلافة الرئيس الحالى أحمد أحمد.

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أضاف التقرير التونسي، أنه بخلاف هانى أبو ريدة، هناك 5 شخصيات تستعد لخوض انتخابات الكاف، وهم التونسي طارق بوشماوى، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الافريقى والدولى، والكونغولى كونستوت أومارى، النائب الأول للاتحاد الإفريقى، وأحمد ولد يحي، رئيس الاتحاد الموريتانى،و أوجستان سانجور، رئيس الاتحاد السنغالى وجاك أنوما، رئيس الاتحاد الإيفوارى.

وكان أحمد أحمد، رئيس الكاف، قد نشر بيانا على صفحته الرسمية، بموقع "تويتر"، ردا على تقارير ترشحه لفترة ثانية، قائلا: "قرأت العديد من المقالات الصحفية التى تشير إلى ترشحى مجددًا لرئاسة الاتحاد الأفريقي، كل هذا الكلام غير صحيح، وأركز فقط فى إدارة أزمة فيروس كورونا وتعليق النشاط الكروي، لم أحسم قرارى حتى الآن، ولكن بكل تأكيد عندما أتخذ قرارى النهائى سأقوم بإعلانه بنفسي".

كان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فى مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذى بقى فى منصبه لمدة 29 عاما.